Трагедия на матче Мадагаскар – Сенегал: есть погибший и много пострадавших

Сегодня, 22:27

Тысячи болельщиков устроили давку перед поединком африканских команд

По меньшей мере один человек погиб и 37 ранены в результате давки, произошедшей у входа на стадион в столице Мадагаскара Антананариву. Трагедия произошла перед матчем квалификации Кубка африканских наций между сборными Мадаскара и Сенегала.

Информации о состоянии здоровья раненых на данный момент нет. По словам свидетелей, с раннего утра тысячи фанатов собирались за пределами стадиона, чтобы попасть на игру. Несмотря на произошедшее, матч не был отменен и завершился со счетом – 2:2.

Напомним, что сегодня во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" реализовал пенальти. Ранее, в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.

После двух туров украинцы лидируют в своей группе. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией. В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
болельщики, сборная Сенегала, сборная Мадагаскара

Вы сейчас просматриваете новость "Трагедия на матче Мадагаскар – Сенегал: есть погибший и много пострадавших". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Прибытие Бразилии домой. Фото AFP

Фанаты забросали камнями автобус с футболистами сборной Бразилии

9 Июля, 13:35

Болельщики разочарованы вылетом команды в четвертьфинале ЧМ-2018

Футбол

Роналду перебирается в Италию. Фото AFP

Роналду обратился к фанам "Реала": "Прошу всех болельщиков понять меня"

10 Июля, 20:59

Португалец променял мадридский клуб на "Ювентус"
Загрузка...

Новости

Английские болельщики любят делать футбольные татуировки. Фото AFP

Английские фанаты помешались на татуировках в честь сборной Англии

6 Июля, 22:24

Родоначальники футбола верят, что в этот раз их сборная сумеет победить на чемпионате мира

Новости

Фото AFP

Пивной салют: как в фан-зоне в Лондоне отреагировали на гол сборной Англии

11 Июля, 22:53

Англичане борются с Хорватией за вторую путевку в финал ЧМ-2018

Новости

Хорватские болельщики скандировали "Слава Украине" на матче против Англии

12 Июля, 09:34

Приветствие в честь Украины прозвучало на главном стадионе России

Новости

ФИФА просит реже показывать очаровательных болельщиц на матчах ЧМ-2018

12 Июля, 11:52

Появление в кадре девушек провоцирует проявление сексизма, считают в организации
Загрузка...