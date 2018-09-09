Трагедия на матче Мадагаскар – Сенегал: есть погибший и много пострадавших

По меньшей мере один человек погиб и 37 ранены в результате давки, произошедшей у входа на стадион в столице Мадагаскара Антананариву. Трагедия произошла перед матчем квалификации Кубка африканских наций между сборными Мадаскара и Сенегала.

Информации о состоянии здоровья раненых на данный момент нет. По словам свидетелей, с раннего утра тысячи фанатов собирались за пределами стадиона, чтобы попасть на игру. Несмотря на произошедшее, матч не был отменен и завершился со счетом – 2:2.

Напомним, что сегодня во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0. Победный в концовке матча забил Андрей Ярмоленко. Полузащитник "Вест Хэма" реализовал пенальти. Ранее, в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1.

После двух туров украинцы лидируют в своей группе. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией. В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года.