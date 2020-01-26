Трагедия после драки: врачи не смогли спасти футболиста с проломленным черепом

Бывший полузащитник клуба английской Премьер-лиги "Хаддерсфилда" Джордан Синнотт умер в больнице после драки возле паба, сообщает Daily Mail. По информации источника, 25-летний футболист был доставлен в больницу без сознания. Он был найден возле паба в городе Ретфорд, графство Ноттингемшир.
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У Джордана Синнотта диагностировали перелом черепа, врачи не сумели спасти его жизнь. Полиция на данный момент открыла дело по статье об умышленном убийстве.
Синнотт выступал за "Хаддерсфилд" с 2012-го по 2015-й годы, в том числе сыграл несколько матчей за клуб в высшем английском дивизионе. Последним его клубом был "Мэтлок Таун" из седьмого дивизиона Англии, где игрок находился в аренде. Из-за смерти футболиста "Метлок Таун" перенес свой ближайший матч на более поздний срок.
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Ранее мы сообщали, что ушел из жизни легкоатлет, получивший орден Британской империи. Новозеландскому олимпийскому чемпиону в беге на средние дистанции Питеру Снеллу было 80 лет.
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