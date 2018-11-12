Трагедия в Перу: автобус с детской командой упал в пропасть, есть погибшие

На севере Перу автобус с юношеской командой по футболу сорвался в 90-метровую пропасть. Об этом сообщает местное издание Peru21. В результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Чачапояс погибли водитель и шестеро подростков в возрасте 13-14 лет. Кроме того, получили ранения 11 человек. По предварительным данным, двое из них пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщает издание El Comercio, на месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полицейских органов. По их данным, автобус направлялся на юношеский чемпионат по футболу. На данный момент рассматриваются две основные версии произошедшего: ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.

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