Трагедия во Франции: 23-летний футболист не справился с управлением и погиб в ДТП

Футболист потерял контроль над автомобилем, а следовавший следом партнер по команде стал свидетелем трагедии

Натаэль Джулен / Фото: Twitter

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Французский футболист "Генгама" Натаэль Джулен погиб в ДТП. Нападающий, которому было всего 23 года, на автомобиле возвращался с тренировки и не справился с управлением. Об этом сообщает L’Equipe. Руководство "Генгама" выразило соболезнования родным и близким футболиста.

"Генгам" находится в трауре. Клуб испытал огромную боль, узнав о смерти нашего игрока Натаэля. В этот трагический день все члены клуба выражают соболезнования семье Натаэля", – говорится в сообщении.

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Французские СМИ сообщают, что футболист потерял контроль над автомобилем. Следовавший следом партнер по команде стал свидетелем трагедии.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за "Генгам". В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Валансьен".

Отметим, что оценочная трансферная стоимость Натаэля Джулена по данным transfermarkt составляла 1,75 миллиона евро. По этому показателю он занимал шестое место в своей команде. "Генгам" после 19-туров занимает восьмое место во французской Лиге 2 – втором по силе дивизионе чемпионата.

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