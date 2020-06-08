Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Трансфер главного конкурента Лунина в "Реале" в Германию сорвался из-за проблем с математикой

8 июня, 10:01

Олег Люлька Олег Люлька

Карьера знаменитого бельгийского вратаря Тибо Куртуа могла сложиться совершенно иначе, не провали он школьный тест

Спортивный директор немецкой "Фортуны" Луц Пфанненштиль, который ранее работал скаутом в "Хоффенхайме", рассказал, как у его бывшего клуба еще в 2010 году сорвался трансфер нынешнего голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа, который тогда начинал свою карьеру в "Генке". Кстати, недавно Куртуа сразился в гонке со звездами Формулы-1.

"Мы следили за Куртуа. В то время он был чем-то средним между подающим надежды и игроком первой команды. Мы были очень близки к подписанию контракта с Тибо, но затем он завалил математику в школе, и сделка сорвалась, – приводит слова Пфанненштиля издание HLN. – Родители Куртуа отказались отпускать сына за границу, пока он не окончит школу"

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

Реклама

Отметим, что карьера Куртуа, которому сейчас 28 лет, началась в "Генке" в 2009 году. Через два года он перебрался в "Челси", но первые три года провел в аренде в "Атлетико". В 2018 году контракт Куртуа выкупил другой мадридский клуб — "Реал".

Читайте также: Дайте хотя бы 100 миллионов: "Байер" отказался продавать в "Реал" молодую звезду

Напомним, что "Реалу" принадлежат права на украинского вратаря Андрея Лунина, который в данный момент выступает в аренде за команду второго испанского дивизиона "Овьедо". Ожидается, что с нового сезона именно Лунин станет дублером Куртуа в "Королевском клубе".

Смотрите, как "Реал" с Куртуа противостоял в Лиге чемпионов "Манчестер Сити"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вратарь математика чемпионат Германии Реал Мадрид сборная Бельгии Тибо Куртуа

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков
А говорили, что все здоровы: сразу пятеро игроков "Барселоны" заразились коронавирусом во время паузыФутбол
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять