Трансфер главного конкурента Лунина в "Реале" в Германию сорвался из-за проблем с математикой

Спортивный директор немецкой "Фортуны" Луц Пфанненштиль, который ранее работал скаутом в "Хоффенхайме", рассказал, как у его бывшего клуба еще в 2010 году сорвался трансфер нынешнего голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа, который тогда начинал свою карьеру в "Генке". Кстати, недавно Куртуа сразился в гонке со звездами Формулы-1.

"Мы следили за Куртуа. В то время он был чем-то средним между подающим надежды и игроком первой команды. Мы были очень близки к подписанию контракта с Тибо, но затем он завалил математику в школе, и сделка сорвалась, – приводит слова Пфанненштиля издание HLN. – Родители Куртуа отказались отпускать сына за границу, пока он не окончит школу"

Тибо Куртуа / Фото: Reuters

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Отметим, что карьера Куртуа, которому сейчас 28 лет, началась в "Генке" в 2009 году. Через два года он перебрался в "Челси", но первые три года провел в аренде в "Атлетико". В 2018 году контракт Куртуа выкупил другой мадридский клуб — "Реал".

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Напомним, что "Реалу" принадлежат права на украинского вратаря Андрея Лунина, который в данный момент выступает в аренде за команду второго испанского дивизиона "Овьедо". Ожидается, что с нового сезона именно Лунин станет дублером Куртуа в "Королевском клубе".

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