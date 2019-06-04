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Трансфер россиянина признали самым провальным в мировом футболе

4 июня, 17:40

За Головина "Монако" заплатил 30 миллионов евро, но после этого едва не вылетел из чемпионата Франции

Александр Головин
Александр Головин. Фото: Getty Images

Авторитетный портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев. Издание отмечает, что российский футболист хорошо проявил себя на чемпионате мира-2018 в России, и логично, что к нему было приковано внимание ряда европейских грандов, в том числе "Челси" и "Ювентуса".

"Однако переход за 30 миллионов евро оказался довольно неудачным для обеих сторон, так как Головин совсем не справился во Франции. Есть основания утверждать, что это был крупнейший трансферный провал в европейском футболе за последние 12 месяцев", – пишет Goal.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Еще один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов. По итогам сезона "Монако" Головина едва не вылетело из высшего дивизиона чемпионата Франции.

Интересно, что не так давно Василий Ломаченко побывал на матче "Монако" и увидел главное отличие футболистов от боксеров. Украинец оказался фартовым для хозяев поля, которые впервые за 8 матчей сумели добыть победу со счетом 2:0 над "Амьеном". "Знаешь, чем отличаются боксеры от футболистов? Когда футболист упал, он кричит: "Было, было нарушение! Ай, ай!". Когда боксер упал, он встает и говорит: "Ничего не было, все в порядке", – приняв боксерскую стойку, сказал своей спутнице на трибунах Ломаченко. И та рассмеялась.

Также сообщалось, что грандиозный обмен тренерами готовы провернуть "Милан" и "Монако". Дженнаро Гаттузо в межсезонье может оказаться в "Монако", а Леонарду Жардим – в "Милане".

Напомним, "Монако" покинул Лигу чемпионов-2018/2019 без единой победы. Обзор матча монегасков с "Боруссией" (0:2):

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Тег чемпионат Франции, чемпионат России, Монако, Александр Головин

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Championat.ru

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