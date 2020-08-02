Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом Месси

Лионеля сватали в Милан на 50 млн евро в год. Но гендиректор "Интера" назвал этот трансфер утопией

Руководство миланского "Интера" расставило все точки над "і" в истории с вероятным переходом в клуб 6-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, который мог бы стать трансфером века в футболе. Напомним, ранее появилась информация, что итальянский клуб переманит Месси сумасшедшей зарплатой.

"Будем реалистами: это нечто из разряда утопии, – заявил генеральный директор "Интера" Беппе Маротта в комментарии Sky Sport Italia. – Никто бы не отказался заполучить Лионеля в свой состав, но было бы неуважением жить подобными фантазиями. Нам нужно вернуться к реальности и прогрессировать. Месси – отличный игрок, но он играет за "Барселону", идеальную для него команду. Думаю, там он и завершит свою карьеру".

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Лионель Месси / Фото: Reuters

До этого появилась информация, что "Интер" настроен заполучить 33-летнего капитана "Барселоны" следующим летом и готов предложить ему контракт с окладом в 50 млн евро в год. При этом отец Месси купил недвижимость в Милане, как бы подготавливаясь к такому развитию событий. Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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Напомним, два года назад именно в чемпионат Италии из Испании перебрался главный конкурент Месси в борьбе за звание лучшего футболиста XXI века Роналду. Сумма трансфера Криштиану в "Ювентус" составила 117 млн евро.

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