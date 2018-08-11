Трансфер Ярмоленко возглавил список десяти самых бессмысленных этим летом

Сегодня, 16:50

Британский журналист считает, что нужно было переезжать в Европы три года назад

Андрей Ярмоленко. Фото whufc.com
Андрей Ярмоленко. Фото whufc.com

FourFourTwo опубликовал ТОП-10 самых бессмысленных переходов этого лета. Автор материала – Джон Крабб. Первым в этом списке идет трансфер украинского полузащитника Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм".

"В свое время это привлекало внимание. Возможно, это даже было заявление о намерениях "Вест Хэма". Возможно. Но более реалистичным кажется то, что "молотки" подписали футболиста, основываясь на устаревшей репутации", – пишет Крабб.

"Ярмоленко был выдающимся игроком три года назад. Тогда ему нужно было покидать Украину ради большого испанского, английского или немецкого клуба -, но его трансфер в Боруссию Д случился слишком поздно. Подтверждением этому – его плохие выступления и медленное выпадение из команды".

"Больше всего волнует, что 28-летний игрок наиболее эффективен на правом краю полузащиты в роли инвертированного вингера, а эта позиция на "Лондон Стэдиум" была впоследствии заполнена Фелипе Андерсоном. "Вест Хэм" получил имя, но, пожалуй, лишь угасающего игрока".

Также в рейтинг вошли Хавьер Пасторе (из "ПСЖ" в "Рому"), Джо Харт ("Ман Сити" – "Бернли"), все футболисты, которых не подписал "Тоттенхэм", Саломон Рондон ("Вест Бромвич" – "Ньюкасл"), Паулиньо ("Барселона" – "Гуанчжоу Эвергранд"), Джек Уилшир (из "Арсенала" в "Вест Хэм" свободным агентом), Адама Траоре ("Мидлсбро" – "Вулверхэмптон"), Ришарлисон ("Эвертон" – "Уотфорд"), Леонардо Бонуччи ("Милан" – "Ювентус").

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.
футбол, чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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