Трансферная бомба от "Динамо": к Луческу может перебраться экс-нападающий "Шахтера"

У Евгения Селезнева солидный возраст - 35 лет. Но киевлянам он может достаться совершенно бесплатно

Киевское "Динамо" может удивить еще одним сенсационным кадровым ходом после назначения Мирчи Луческу главным тренером команды. Столичный клуб в качестве усиления своего нападения рассматривает экс-форварда "Шахтера" и "Днепра" – знакомого Луческу по работе в "горняцкой" команде Евгения Селезнева. Если переход осуществится, это будет трансферная бомба.

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Отметим, что ранее прозвучала сумма, отпугнувшая "Динамо" от приобретения суперзабивалы из "Десны". Черниговский клуб запросил за Александра Филиппова свыше миллиона евро. И киевляне отказались от осуществления этого перехода.

Между тем Евгений Селезнев может достаться "Динамо" бесплатно, так как на данный момент нападающий находится в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким "Бурсаспором".

По информации "ТаТоТаке", Евгений Селезнев, несмотря на солидный как для футболиста возраст, интересен Мирче Луческу. Напомним, что в последнее время и сам Селезнев лестно отзывался о румынском специалисте, хотя далеко не всегда при нем имел постоянное игровое время в "Шахтере".

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"У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера, – говорил ранее Селезнев. – Благодарен ему, что он дал мне много в плане головы в футболе, он – очень мудрый тренер, великий тренер. Лучшие годы моей карьеры были проведены с ним в "Шахтере".

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Добавим, что в минувшем сезоне Евгений Селезнев выступал во втором по силе дивизионе турецкого футбола, забив за "Бурсаспор" 10 голов в 28 матчах.

Смотрите, как забивает Селезнев:

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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