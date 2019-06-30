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Трансферная бомба: украинский клуб возглавил победитель ЛЧ в составе "Реала"

30 июня, 10:59

Жулио Сезар, выступавший за грандов мирового футбола, начнет свою тренерскую профи-карьеру в Украину

Жулио Сезар (в белом) - экс-игрок "Реала"
Жулио Сезар (в белом) - экс-игрок "Реала". Фото: Getty Images

Донецкий "Олимпик" определился с новым главным тренером. Команду УПЛ возглавил 40-летний бразильский специалист Жулио Сезар Корреа. Контракт с Жулио Сезаром "Олимпик" еще не подписал, но его уже представили команде. Бразилец уже провел две тренировки – с пятницы, 28-го июня.

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Заметим, что Жулио Сезар Сантос Корреа, или просто Жулио Сезар в бытность футболистом (центральный защитник) играл за такие клубы, как мадридский "Реал", "Милан", "Бенфика" и "Олимпиакос". В составе "Реала" бразилец выиграл Лигу чемпионов-2000. Игроцкую же карьеру он завершал в MLS.

Повесив бутсы на гвоздь, Жулио Сезар получил тренерскую лицензию UEFA Prо. Работал также послом в Фонде "Реала" (Мадрид) в Бразилии. В январе 2019 года знаменитый бразилец был назначен главным тренером испанской любительской команды "Кристо Атлетико" (Паленсия). 

Как сообщалось ранее, тренер, спасший "Олимпик" от вылета, покидает пост: названа удивительная причина. Игорь Климовский, под руководством которого донецкий клуб на финише прошлого сезона набрал достаточно очков для сохранения элитной прописки, не может оставаться у руля команды. Дело в том, что у него отсутствует лицензия PRO, необходимой для работы главным тренером в УПЛ.

Обзор последней игры "Олимпика" в прошлом сезоне

Также мы писали, что полузащитник Алексей Гай покинул донецкий "Олимпик". В составе "Олимпика" 36-летний футболист выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне на счету Алексея Гая 22 поединка за дончан во всех турнирах – в них он записал на свой счет 4 забитых мяча.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. "Нам все твердят: "Куда вы лезете?!": репортаж из "евросела" под Киевом, попавшего в Премьер-лигу.

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Тег чемпионат Украины, Олимпик Донецк

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FootBoom

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