Трансферы по-королевски: "Барселона" и "Ювентус" договорились об обмене игроками за десятки миллионов

Миралем Пьянич переедет из Италии в Испании, а обратным маршрутом последует Артур

Гранды европейского футбола "Барселона" и "Ювентус" практически договорились об обмене игроками. Туринский клуб близок к подписанию полузащитника Артура, сообщает xsport.ua со ссылкой на Sky Sports. А из Италии в Испанию поедет Миралем Пьянич.

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Каталонцы соглашаются отпустить Артура за 80 миллионов евро, хотя популярный сайт Transfermarkt оценивает его в 56 "лимонов". Артуру "Юве" предложил контракт с зарплатой пять миллионов евро вместо 3,2 в "Барсе". Бразильский хавбек готов сменить клуб, хотя ранее заявлял, что не хочет уходить из "Барселоны". Артуру всего 23 года, он играет в Каталонии с лета 2018-го.

В свою очередь испанский гранд подпишет полузащитника "Ювентуса" и сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича. Его туринцы оценивают в 60 миллионов евро, а сайт Transfermarkt дает 52 миллиона. 30-летний Пьянич уже дал "добро" на трансфер.

Интересно, что "Барса" интересовалась Миралемом еще в 2015 году, но вскоре "Ювентус" купил у "Ромы" игрока сборной Боснии. Теперь каталонцы получат Пьянича и доплату за Артура.

Смотрите, как Миралем Пьянич забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии в ворота "Болоньи"

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