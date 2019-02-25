Где смотреть матч второй и четвертой команд ЧУ "Динамо" – "Заря"
Список трансляций матча лидеров чемпионата Украины на ТВ и в интернете
В понедельник, 25 февраля, киевское "Динамо" и луганская "Заря" откроют для себя весеннюю часть чемпионата Украины. Команды встретятся между собой в рамках 19 тура Премьер-лиги. Встреча пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 18:30. На нашем сайте доступен онлайн "Динамо" – "Заря", также поединок покажут в прямом эфире на ТВ.
Киевляне уже провели два официальных матча в 2019 году, обыграв по сумме матчей греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы, а вот луганчане только вчера вернулись с тренировочного сбора в Турции.
Александр Хацкеквич в сегодняшнем матче не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Владимира Шепелева, а также надолго выбывших из-за травм Артема Беседина и Йосипа Пиварича. У "Зари" дисквалифицированных нет, но в матче, скорее всего, не сыграют арендованные у "Динамо" Александр Тымчик, Богдан Михайличенко и Богдан Леднев.
Букмекеры о матче "Динамо" – "Заря". Киевляне – фавориты встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.40, тогда как на победу "Зари" можно сделать ставку с котировкой 8.10, а на ничью – 4.50.
Матч "Динамо" – "Заря" начнется в 18:30. Прямая трансляция будет на телеканале "2+2", а также на официальном канале "Динамо" в Youtube.
Отметим, что в 19:00 начнется еще один поединок с участием команд лидирующей группы. Трансляция матча "Шахтер" – "Александрия" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.
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