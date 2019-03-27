Траур в клубе Зинченко: умер уникальный для "МанСити" человек

Не стало пожизненного президента "горожан", который попал в Зал славы "Сити", даже не будучи игроком

Бернард Хэлфорд с Серхио Агуэро. Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Траур в клубе Зинченко: умер уникальный для "МанСити" человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b32/1eb/5c9b321eb2589.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b32/1eb/5c9b321eb2589.png 2019-03-27T10:24:00+02:00 Футбол Не стало пожизненного президента "горожан", который попал в Зал славы "Сити", даже не будучи игроком

Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

Он занимал должность секретаря клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко, в течении 40 лет. В 2006 году Хэлфорд был избран в Зал славы клуба и стал единственным, кто не являлся игроком и был удостоен этой чести. В 2010 году он стал лишь вторым пожизненным президентом клуба, так как он приблизился к 40 годам службы в Сити.

"Потеря Бернарда Хэлфорда знаменует собой чрезвычайно печальный день для нашего клуба. Бернард был невероятно преданным, лояльным и замечательным человеком. Он был частью истории "Сити" на протяжении почти пяти десятилетий. Мне повезло, я имел честь знать его десять лет. Он жил и дышал "Манчестер Сити" и был неутомимым нашим сторонником", - сказал президент Ман Сити Халдун Аль Мубарак.

Как сообщалось накануне, на 51-м году жизни скончалась единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр Лина Черязова.

Ранее мы писали, что дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой. Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино.

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