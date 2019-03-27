Траур в клубе Зинченко: умер уникальный для "МанСити" человек
Не стало пожизненного президента "горожан", который попал в Зал славы "Сити", даже не будучи игроком
Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.
Он занимал должность секретаря клуба, за который выступает украинец Александр Зинченко, в течении 40 лет. В 2006 году Хэлфорд был избран в Зал славы клуба и стал единственным, кто не являлся игроком и был удостоен этой чести. В 2010 году он стал лишь вторым пожизненным президентом клуба, так как он приблизился к 40 годам службы в Сити.
"Потеря Бернарда Хэлфорда знаменует собой чрезвычайно печальный день для нашего клуба. Бернард был невероятно преданным, лояльным и замечательным человеком. Он был частью истории "Сити" на протяжении почти пяти десятилетий. Мне повезло, я имел честь знать его десять лет. Он жил и дышал "Манчестер Сити" и был неутомимым нашим сторонником", - сказал президент Ман Сити Халдун Аль Мубарак.
Как сообщалось накануне, на 51-м году жизни скончалась единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр Лина Черязова.
Ранее мы писали, что дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой. Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Траур в клубе Зинченко: умер уникальный для "МанСити" человек". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
isport.ua
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси"
Роман Абрамович оценивает лондонский клуб в 2,2 миллиарда евро