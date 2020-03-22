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Траур в команде Малиновского: от коронавируса умерли два бывших работника клуба

22 марта, 00:17

Александр Трикиша

Италия больше всех пострадала в Европе от коронавируса

Официальный сайт "Аталанты". за которую выступает украинец Руслан Малиновский, сообщил о смерти двух бывших сотрудников: скаута Альбино Брогни и массажиста Северино Поссенти. По информации calcioatalanta.it, оба стали жертвами коронавируса.

"Президент Антонио Перкасси и вся семья "Аталанты" оплакивают смерть Альбино Брогни и Северино Поссенти. Сердечные соболезнования для всей "Аталанты", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Альбино Брогни был скаутом в молодежном секторе, занимал различные должности в течение почти тридцати лет, в то время как Северино Поссенти на протяжении многих лет был массажистом детских команд. Две важные фигуры, которые со страстью и самоотдачей внесли свой вклад в рост нашей молодежи.

Также сегодня стало известно, что бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней назад.

Ранее эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко назвал новые сроки возвращения футбола. Специалист считает, что все нужно делать без спешки и очень осторожно.

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чемпионат Италии коронавирус Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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