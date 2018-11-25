Травма и дисквалификация подкосили футболистов сборной Украины в Бельгии

Встреча сразу трех украинских легионеров могла состояться в сегодняшнем матче чемпионата Бельгии между "Гентом" и "Антверпеном", но в заявку был включен только 21-летний полузащитник гостей Егор Назарина, который так и остался в запасе. Хотя одна замена у румынского тренера Ласло Белени оставалась.

У "Гента" в этом сезоне стабильно играют два футболиста, которых на игры со Словакией и Турцией вызывал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Но за удаление в матче 11 ноября "Андерлехт" – "Гент" заработал дисквалификацию защитник Игорь Пластун, который дебютировал в составе сборной Украины 16 ноября в Трнаве (Словакия – Украина – 4:1). А форвард Роман Яремчук вернулся из сборной с повреждением спины, из-за которого так и не сыграл в ноябрьских матчах национальной команды.

Матч "Гент" – "Антверпен" победителя не определил – 0:0. В компенсированное время хозяева не реализовали пенальти, а могли сократить отставание от третьей команды чемпионата Бельгии с восьми до пяти очков.

Вчера только на замену в чемпионате Бельгии в перерыве вышел Руслан Малиновский ("Генк") – уже при счете 0:2 в пользу соперника, "Серкля". Максимум, что удалось команде полузащитника сборной Украины, так это забить один мяч в компенсированное время – 1:2.

Очередной раз пропустил матч "Стандарда" полузащитник Валерий Лучкевич, который в составе молодежной сборной Украины не пробился на Евро-2019. Ему зимой придется менять команду из-за полного отсутствия игровой практики.

Ранее мы писали, что полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус зимой может перейти в "Андерлехт" или "Стандард".