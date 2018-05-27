Травма Карвахаля в Киеве: игрок сборной Испании рискует пропустить ЧМ-2018

Защитник сборной Испании Карвахаль получил травму бедра и может пропустить чемпионат мира – СМИ

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль получил травму мышц задней поверхности правого бедра в финальном матче Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" и может пропустить чемпионат мира в России, сообщает Marca. Карвахаль травмировался в первом тайме матча "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1 – видео голов.

Карвахаль со слезами на глазах покинул поле стадиона "Олимпийский" на 37-й минуте поединка. Из-за похожего повреждения 26-летний защитник пропустил пять игр в конце апреля-начале мая. Два года назад Карвахаль тоже травмировался в финале Лиги чемпионов, после чего был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции.





























Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Даниэль Карвахаль. Травма в финале Лиги чемпионов. Фото AFP

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Испании на мундиале сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана.

Ранее мы писали, что травма лидера атак "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха также оказалась серьезной: футболист повредил связки плеча. Однако врачи обещают восстановить Салаха к старту чемпионата мира 2018 года.