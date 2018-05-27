Травма Мохамеда Салаха в Киеве: египтяне обещают восстановить своего лидера к ЧМ-2018

Сегодня, 10:41

Министр спорта Египта заявил, что Салах сможет сыграть на чемпионате мира благодаря патриотизму

Мохамед Салах покинул поле в первом тайме киевского финала Лиги чемпионов. Фото AFP
Мохамед Салах покинул поле в первом тайме киевского финала Лиги чемпионов. Фото AFP

В Киеве в финале Лиги чемпионов лучший бомбардир "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Мохамед Салах был заменен на 31-й минуте. Египтянин получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом. В итоге "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3, а участие самого Салаха в чемпионате мира 2018 года оказалось под вопросом. На пресс-конференции сразу после финала ЛЧ главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил журналистам, что травма Салаха является серьезной.

В воскресенье министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил, что восстановление Мохамеда Салаха займет примерно две недели, и таким образом форвард сможет выступить на чемпионате мира в России.

"У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Медицинский штаб сборной в постоянном контакте с врачами "Ливерпуля", которые сделали рентген и отправили снимки для согласования диагностики и лечения. Было решено, что Салах пройдет реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии", – написал министр спорта Египта на своей странице в Facebook.

"Мохамед Салах должен быть в окончательной заявке Египта на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня. Вера, решительность и патриотизм помогут Салаху пройти этот тяжелый период", – отметил он.

Сборная Египта на ЧМ-2018 сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.
Лига чемпионов, Ливерпуль, сборная Египта, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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