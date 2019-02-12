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Травмированный Андрей Ярмоленко поблагодарил фанов за поддержку

Вчера, 11:15

Украинский полузащитник "Вест Хэма" не выходил на поле с октября прошлого года

Ярмоленко поддержали партнеры по команде
Ярмоленко поддержали партнеры по команде. Фото: AFP
Травмированный Андрей Ярмоленко поблагодарил фанов за поддержку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/28e/895/5c628e895aee9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/28e/895/5c628e895aee9.jpg Футбол Украинский полузащитник "Вест Хэма" не выходил на поле с октября прошлого года

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в комментарии клубной пресс-службе поблагодарил болельщиков "молотобойцев" за поддержку.

"Я получил множество сообщений со словами поддержки от фанатов "Вест Хэма". Для меня это действительно важно, это помогает. Болельщики "Вест Хэма" очень страстные, мы, игроки, это очень ценим. Атмосфера на домашнем стадионе очень хорошая. Когда я прихожу на матчи, слышу шум трибун, поддержку болельщиков. Не могу дождаться, чтобы вернуться и вновь это почувствовать.

У профессиональных футболистов иногда случаются травмы. Вы должны быть готовыми к этому. Без футбола тяжело, ведь это то, что вы так любите. Но если это случилось, то нужно полностью сконцентрироваться на своем восстановлении. Конечно, все мне помогли – семья, партнеры, персонал клуба. "Вест Хэм" – большая семья и это мне помогает", – заявил Ярмоленко.

Напомним, в середине октября в матче АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. Позже стало известно, что Ярмоленко получил разрыв ахиллового сухожилия. Футболист перенес операцию и пропустит минимум шесть месяцев.

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Тег футболист, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм

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XSport

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