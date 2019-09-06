Тренер 130-й сборной в рейтинге ФИФА пригрозил обыграть Украину

"Быть маленьким еще не значит быть слабым", - заявил накануне игры с украинцами Вальдас Урбонас

Тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас, несмотря на последнее место своей команды в отборочной группе В, пригрозил победить лидера группы – Украину – в субботнем поединке квалификации Евро-2020, который состоится в Вильнюсе. Отметим, что Литва занимает 130-е место в рейтинге ФИФА, тогда как команда Андрея Шевченко в этом списке – на 25-й строчке.

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"Ожидаем матча с хорошей, организованной командой, которая будет демонстрировать игру, ориентированную на результат. Понимаем, что, в основном, нам придется заниматься оборонительными действиями и играть без мяча, – заявил накануне игры с украинцами тренер литовцев Вальдас Урбонас. - Но мы очень серьезно готовились к этому матчу. Быть маленьким в жизни или футболе еще не значит быть слабым. Самое главное для нас - быть максимально сконцентрированными на наших действиях и отдать все силы ради того, чтобы выполнить установку на эту игру".

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"Нам, конечно, очень не хватает опыта матчей такого уровня. Но у нас есть свои амбиции, и, думаю, они позволят нам победить Украину", - заключил наставник литовской сборной Урбонас.

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Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко рассказал, чего опасается в игре с Литвой. "Стандарты - хорошее оружие при качественных исполнителях. Я думаю, это один из вариантов, над которыми работали наши соперники. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у них появляется возможность быть агрессивными и опасными на своем поле", – отметил коуч украинцев.

Также мы рассказывали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Вслед за Денисом Бойко лазарет национальной команды пополнил "шотландец" Марьян Швед.

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