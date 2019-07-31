Тренер "Александрии": "После Суперкубка "Шахтер" приехал не в том настроении"

Главный тренер Александрии поделился своим мнением касаемо старта команды в сезоне. Напомним, что после поражения от принципиального соперника в матче за Суперкубок Украины "Динамо" "горняки" обыграли "Александрию" в матче чемпионата Украины.
Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"
"Всех поздравляю с началом 29-го чемпионата Украины. Очень приятно играть при полных трибунах. Хорошо, что мы сразу сыграли с "Шахтером", потому что увидели слабые места. Безусловно, с такой командой очень тяжело играть и мы это понимали. После Суперкубка они приехали не в том настроение. Они понимали, что чемпионат – самое главное.
Я благодарен своим парням за самоотдачу, они хорошо закрывали зоны. К тому же, были хорошие моменты, чтоб забить больше. Считаю, что это должно поднять дух, добавить уверенности в следующих матчах. "Шахтер" хорошо проявил себя в атаке. Видно, что у команды схема поменялась. К тому же, индивидуально сильно сыграли Соломон, Марлос и Тайсон. Они делают погоду в атаке "Шахтера", – рассказал наставник в Тур Online.
Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
Кстати, ненужные "Динамо" игроки принесли победу "Днепр-1" в УПЛ. Чемпионы мира в составе молодежной сборной Украины стали героями дебютного матча "Днепр-1" в Премьер-лиге.
Смотрите обзор Суперкубка Украины "Динамо"- "Шахтер":
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