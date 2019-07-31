Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Тренер "Александрии": "После Суперкубка "Шахтер" приехал не в том настроении" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD 2019-07-31T22:42:00+03:00 Футбол Владимир Шаран – о матче с "Шахтером"

Главный тренер Александрии поделился своим мнением касаемо старта команды в сезоне. Напомним, что после поражения от принципиального соперника в матче за Суперкубок Украины "Динамо" "горняки" обыграли "Александрию" в матче чемпионата Украины.

Видео голов и обзор матча чемпионата Украины "Александрия" – "Шахтер"

"Всех поздравляю с началом 29-го чемпионата Украины. Очень приятно играть при полных трибунах. Хорошо, что мы сразу сыграли с "Шахтером", потому что увидели слабые места. Безусловно, с такой командой очень тяжело играть и мы это понимали. После Суперкубка они приехали не в том настроение. Они понимали, что чемпионат – самое главное.

Я благодарен своим парням за самоотдачу, они хорошо закрывали зоны. К тому же, были хорошие моменты, чтоб забить больше. Считаю, что это должно поднять дух, добавить уверенности в следующих матчах. "Шахтер" хорошо проявил себя в атаке. Видно, что у команды схема поменялась. К тому же, индивидуально сильно сыграли Соломон, Марлос и Тайсон. Они делают погоду в атаке "Шахтера", – рассказал наставник в Тур Online.

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Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.

Кстати, ненужные "Динамо" игроки принесли победу "Днепр-1" в УПЛ. Чемпионы мира в составе молодежной сборной Украины стали героями дебютного матча "Днепр-1" в Премьер-лиге.

Смотрите обзор Суперкубка Украины "Динамо"- "Шахтер":

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