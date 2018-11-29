Тренер "Арсенала": "Мы до последнего собирались играть в Полтаве"

Вторничное решение УЕФА перенести матч Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" из Полтавы в Киев многих застало врасплох. И наших фанов — не каждый, кто купил билет, может выехать в рабочий четверг в столицу. И 500 британских — они вопрошают, кто им вернет расходы на дорогу и жилье в Полтаве. И клубы — в "Ворскле" еще вчера днем не были уверены, где пройдет матч. И НСК "Олимпийский" — УЕФА перенес матч туда, но при этом на самом стадионе вчера утром заявляли, что к ним никто не обращался.



Причиной переноса матча стали планы "Арсенала" лететь в Харьков, а оттуда уже на автобусе добираться в Полтаву. И если в Полтавской области военного положения нет, то в Харьковской оно введено. И, как обозначил УЕФА: "Было бы безответственно требовать от команды путешествовать по этому региону". Кстати, у властей в баскетболе позиция другая: ФИБА разрешила проводить в Запорожье, где также ВП, матч отбора ЧМ между Украиной и Словенией. Ну и вообще — из Лондона в Полтаву не обязательно добираться через Харьков.



"Для президента нашего клуба тоже загадка, почему "Спортинг" и "Карабах" смогли в Полтаве приземлиться и разместиться, а "Арсенал" нет, — сказал в среду днем вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак. — Сегодня мы кричим, что готовы играть в Полтаве: и с точки зрения аэропорта, и отельных комплексов. Эти сутки мы делали все возможное, чтобы принять игру в Полтаве".



А около 20:00 "Ворскла" отправилась в Киев. А там спустя час, на НСК, уже давал пресс-конференцию тренер "Арсенала" Унаи Эмери: "Мы понимаем, насколько это несправедливо по отношению к Полтаве. И мы до последнего собирались играть в Полтаве, ждали, тренировку сегодня провели в Лондоне. Но пришлось лететь в Киев. Это тоже Украина. И тут тоже холодно. Да, "Арсенал" приехали поддержать многие болельщики, но теперь их просто надо переместить из Полтавы в Киев. Как и журналистов".