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Тренер "Арсенала" – о вылете в Первую лигу: "Если бы нам не дали тот несуществующий пенальти..."

29 мая, 19:36

Наставник "канониров" сетует на несправедливый пенальти в матче с "Черноморцем"

Киевский "Арсенал" в заключительном матче чемпионата Украины уступил львовским "Карпатам" (1:3) и не смог избежать вылета в Премьер-лигу. Для этого "канонирам" нужно было не только выигрывать, но и надеяться на осечку "Черноморца" в параллельном матче с "Десной". Тем не мене, не одно из этих условий не выполнилось, несмотря на быстрый гол Ковпака.

Сразу после встречи корреспондент "Сегодня" поинтересовался у главного тренера "Арсенала" Игоря Леонова о будущем клуба и самого тренера.

- Я не знаю. Что со мной будет – тоже пока не знаю. Наверное, придется распрощаться – я ведь не выполнил задачу. Все буду знать только через два дня. Можете мне тогда позвонить.

- А можно было выполнить задачу?

- Да. Если бы нам не дали тот несуществующий пенальти на 92 минуте с "Черноморцем", мы бы спаслись.

Леонов имел ввиду матч 28-го тура Премьер-лиги "Арсенал" – "Черноморец" (3:3). Тогда одесситы спаслись на последних минутах благодаря голу с пенальти. Сразу после встречи неизвестный напал на главного арбитра встречи и ударил его. ха это КДК УАФ  наказал "канониров" одним матем без зрителей и денежным штрафом.

Уже на пресс-конференции Леонов привел статистику: "В ворота "Арсенала" в этом сезоне поставили 15 пенальти, это повторение рекорда чемпионата Украины 20-летней давности. Получается, мы выходим на матч, а нам уже заочно выписали пенальти. Ну как при этом играть?"

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Игорь Леонов

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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