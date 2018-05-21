Тренер "Арсенала": "Задача в Премьер-лиге – первая шестерка"

Освободившееся место каменской "Стали" в Премьер-лиге в следующем сезоне займет победитель Первой лиги киевский "Арсенал". Спустя 4,5 года после снятия с чемпионата УПЛ и прохождения через процедуру банкротства "канониры" вернулись в высшее общество украинского футбола.



"С чем идет "Арсенал" в Премьер-лигу?" – поинтересовались мы у наставника киевлян Сергея Литовченко. "Я вам скажу одно: у нас все будет хорошо, и не ищите каких-то подводных камней. Просто напишите: "В "Арсенале" все будет хорошо, и по-другому быть просто не может", – шутливым тоном ответил коуч триумфаторов Первой лиги. – Усиление? Конечно, будет, и очень конкретное. Но сейчас я пока не вправе говорить, какие люди, когда, и за сколько у нас появятся, – все узнаете по факту. Задача на сезон – быть в шестерке. И это не требование руководства. Сам Сергей Литовченко поставил перед собой такую цель и такую задачу".

Ранее мы подробно рассказывали о всех претендентах на выход в Премьер-лигу: активы под арестом, "шоколад" агрария и альма матер Ярмолы.