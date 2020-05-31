Тренер "Аталанты" мог стать разносчиком коронавируса: он переболел еще в марте, но не изолировался

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини признался, что переболел коронавирусом в начале марта. При этом, тренер не ушел на карантин, а спокойно продолжал работать и находился на тренерской лавке во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии" (4:3) в Испании.

"Я чувствовал себя плохо за день до игры в Валенсии, а затем во второй половине матча я почувствовал себя еще хуже. Если вы посмотрите на фотографии, я не очень хорошо выгляжу на скамейке. Это было 10 марта. Две ночи спустя я плохо спал. У меня не было лихорадки, но я чувствовал, что болею.

Каждые две минуты проезжала машина скорой помощи, так как рядом с базой есть больница. Это звучало как военная зона. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу. Я не могу идти туда сейчас, мне так много еще предстоит сделать. На следующий день команда получила еду от шеф-повара со звездой Мишлен, который является поклонником "Аталанты". Я попробовал ее и сказал: "Это вода…" Еда была на вкус как хлеб. Я полностью потерял чувство вкуса. Поскольку у меня никогда не было лихорадки, я не проходил тест, но 10 дней назад анализ крови подтвердил, что у меня был COVID-19", – сказал Гасперини в интервью Football Italia.