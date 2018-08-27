Тренер "Аякса": "Нам может быть достаточно одного гола в Киеве"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг пообщался с журналистам накануне матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо".

- Сколько нужно забивать, чтобы пройти дальше?

- У нас хороший результат после матча в Амстердаме и нам может быть достаточно одного гола в Киеве. Есть ли у нас план "Б" на случай, если что-то пойдет не так? Разумеется, но помните, что в матче только три замены.

- Будет ли играть Нерес и де Лигт?

- Нерес был травмирован, но только сегодняшняя тренировка покажет, сможет ли он завтра принять участие. Может ли он покинуть клуб? На данный мне ничего не известно, у него контракт. Также я не знаю, сыграет ли Де Лигт, решим на тренировке.

- Тренировали ли послематчевые пенальти?

- Нет. Но "Динамо" – очень сильный соперник, который прекрасно контролирует мяч. Мы постараемся не подпускать их к своим воротам и, по возможности, забить самим в контратаке.

- Какой будет игра завтра?

- Она будет важной и сложной. Нам важно пройти дальше и сохранить свой атакующий стиль. Соперник силен дома, но мы сделаем все, чтобы пройти в следующий этап Лиги чемпионов.

- Матч начинается поздно – в 22:00 по Киеву. Будете ли менять график подготовки из-за этого?

- Нет, наши игроки привыкли к такому. И это всего на час позднее, чем обычно. У нас, как и у любой команды, есть разные модели. "Динамо" будет атаковать больше, но это не означает, что мы прижмемся к воротам. Будем искать свой шанс впереди.

Ответный поединок раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 28 августа. Начало встречи в 22:00. Неделю назад команды провели матч в Амстердаме и "Аякс" обыграл "Динамо" со счетом – 3:1.