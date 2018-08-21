Тренер "Аякса" – о "Динамо": "Это динамичная команда с сильным характером"

В среду киевское "Динамо" встретится с "Аяксом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов. К матчу нидерландский клуб готовится в приподнятом настроении: на выходных команда одержала первую победу в чемпионате и опередила в таблице принципиальный "Фейеноорд". Последний раз в Лиге чемпионов амстердамцы выступали четыре года назад, поэтому выход в групповой этап – приоритетная задача для тренера Эрика тен Хага. К сопернику наставник "Аякса" относится с уважением: особо отмечает лидеров "Динамо" в этом сезоне – Цыганкова и Вербича. Впрочем, надеется, что поддержка родных трибун позволит отправиться в Киев с комфортным результатом.

"Динамо" сильнее, чем наши предыдущие соперники. Это динамичная команда с сильным характером. В этом сезоне они очень мало пропускают. Четыре победы со счетом – 1:0 свидетельствуют о высокой организации игры. Так что шансы на проход дальше оцениваю как пятьдесят на пятьдесят. В первом матче надо обязательно побеждать", – говорит тен Хаг.

Поединок "Аякс" – "Динамо" состоится 22 августа в 22:00 в Амстердаме.

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.