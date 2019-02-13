Тренер "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места"

Хюттер считает Тайсона самым главным оружием "горняков"

Ади Хюттер. Фото: AFP

Тренер "Айнтрахта": "В чемпионате Германии "Шахтер" мог бы бороться за самые высокие места" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/455/03a/5c645503af47a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/455/03a/5c645503af47a.jpg 2019-02-13T19:35:00+02:00 Футбол Хюттер считает Тайсона самым главным оружием "горняков"

Перед началом пресс-конференции Ади Хюттера пресс-атташе "Айнтрахта" Марк Хинднланг объявил, что на матче ожидаются 2900 болельщиков "Айнтрахта" – рекорд для еврокубков в Харькове. Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Вместе с Наставником "Айнтрахта" на пресс-конференцию пришел полузащитник Себастьян Роде, который в 2015-м играл против "Шахтера" в составе "Баварии" в плей-офф ЛЧ (0:0 и 7:0). Ехидно улыбаясь, он пообещал сыграть не хуже, чем тогда.Подчеркнул: "В тот раз моя команда в Украине сыграла вничью, сейчас постараемся победить и здесь", но чуть позже признался, что и ничья для "Айнтрахта" будет хорошим итогом.

Когда у Хюттера спросили, не делился ли с ним какими-то секретами "Шахтера" экс-игрок "горняков", а ныне – администратор "орлов" Игорь Симонов (переводчик упорно называл его Семеновым), Ади улыбнулся: "Во-первых, это было бы не тактично с его стороны. А во-вторых, в этом не было необходимости: я внимательно изучил почти все матчи "Шахтера" последнего времени, включая обе игры с "Хоффенхаймом", и, знаете, не обнаружил для себя каких-то секретов. К тому же "Шахтер" не сильно изменился со времени нашей прошлой встречи".

"Мы должны сыграть, как можно более дисциплинировано, постараться не оставлять сопернику свободного пространства. Особенно это касается левого фланга "Шахтера", где солирует такой сильный футболист, как Тайсон, – признался наставник "Айнтрахта". – Дисциплина в этом матче выйдет на первое место. А вообще, я считаю наши шансы абсолютно равными. "Шахтер" – очень серьезный оппонент".

На вопрос, на какую команду Бундеслиги похож "Шахтер" по своему игровому стилю, Хюттер назвал дортмундскую "Боруссию", и добавил: "Если бы "Шахтер" играл в Бундеслиге, мог бы бороться за самые высокие места."

По поводу возможного похолодания в день матча, как обещают синоптики, Хюттер не переживает. Говорит: "У меня в Австрии сейчас снега побольше, чем здесь. Чтобы не замерзнуть мои игроки просто чуть дольше будут разминаться, пока не станет тепло их телам и горячо их сердцам (с улыбкой).

Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.

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