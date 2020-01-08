Тренер "Барселоны" критикует новый формат Суперкубка Испании: "Футбол является индустрией"

Эрнесто Вальверде кажется странным, что в Суперкубке играют четыре команды

Тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением по поводу нового формата Суперкубка Испании – Финала четырех в Саудовской Аравии, который не пришелся ему по душе. Ранее мы писали, что первым финалистом Суперкубка стал "Реал".

"Мне кажется странным, что в Суперкубке играют четыре команды, – говорит Вальверде. – Если бы мог выбирать, то предпочел бы старый формат Суперкубка Испании. Теперь все изменилось. Матчи стали более привлекательными для зрителей, и это подразумевает больше эмоций и зрелищности. Однако со спортивной точки зрения, должны играть чемпион страны, то есть „Барселона", и обладатель Кубка, то есть „Валенсия".

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"Новый формат вызвал резонанс, – продолжил тренер в разговоре с AS. – Но футбол, в который мы вовлечены, является индустрией. Именно из-за этого мы ищем новые источники дохода. Поэтому мы и находимся здесь – в Саудовской Аравии. Это не то же самое, что играть дома. Но мы в порядке, акклиматизируемся".

"Барселона" свой полуфинальный поединок с "Атлетико" на 60-тысячной арене "Король Абдалла Спортс Сити" проведет завтра, 9 января. Мы уже сообщали, что за счет продажи прав на турнир Саудовской Аравии испанский футбол обогатится на 120 млн евро в ближайшие три года.

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