Тренер "Базеля" считает, что "Шахтер" создаст проблемы "Интеру" в полуфинале Лиги Европы

Официальный сайт "Шахтера" опубликовал пресс-конференцию главного тренера швейцарского "Базеля" Марселя Коллера после поражения от "горняков" в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, чемпион Украины разгромил швейцарцев со счетом 4:1 и вышел в полуфинал, где встретится с итальянским "Интером".

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- Марсель, можно сказать, что "Шахтер" показал разницу в классе с "Базелем"? Счет 4:1 отражает силы соперников?

- Мы знали и до матча, что "Шахтер" – техничная и быстрая команда. В ней очень квалифицированные игроки, которые быстро выбегают в атаку, действуют очень остро, забивают много голов. Противник это показал. "Шахтер" был лучше, чем мы. Тем не менее, считаю, у нас был один-другой момент – не довели их до завершения. Плохо, что мы очень рано пропустили. А "Шахтер" действительно быстро выбегал в атаку и уверенно действовал с мячом.

- Как вы в конечном итоге оцениваете свою кампанию в Лиге Европы?

- Замечательная кампания. Мы хорошо провели групповой этап, где были тяжелые соперники: "Трабзонспор", "Хетафе" и "Краснодар". Наша команда отлично играла. Я видел на поле действительно коллектив. В 10 предыдущих матчах мы пропустили лишь 4 мяча. Создавали хорошие моменты. Встречи с "Айнтрахтом" показали, что у нас сильная команда, ведь мы оба раза победили клуб Бундеслиги – для представителя Швейцарии это тоже не является чем-то рядовым. Сейчас нам не удалось показать то, что планировали. Но "Шахтер" – сильный соперник.

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- Для этого состава "Базеля" четвертьфинал – максимум?

- Если бы команда играла немного лучше, возможно, мы пробились бы и в полуфинал. Но давайте посмотрим на швейцарский чемпионат. Мы потеряли много мастеровитых исполнителей, быстрых игроков, которые очень хорошо играют в атаке, с дриблингом. Конечно, тяжело сказать, что при этом подборе мы обязательно должны были выходить в полуфинал.

- Вы посмотрели много матчей "Шахтера" в текущем сезоне. И вы наверняка знаете, как играет "Интер". На чьей стороне ваши предпочтения в полуфинале с участием этих команд? Как вам кажется, кто может пройти в финал?

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- Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" за счет своей скорости доставит проблемы "Интеру". Нам также известно, что "Интер" очень хорошо обороняется, имеет в атаке мастеровитых футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно трудно.

- Если бы четвертьфинал состоял из двух матчей, вы бы сейчас сыграли точно так же или более осторожно? И вторая часть вопроса: у вас были бы шансы отыграться в ответном поединке после 1:4?

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- Знай я ответ на этот вопрос, я бы играл в лотерею. Тяжело предсказать… Мы были довольно осторожны, быстро пропустили со стандарта, поэтому затем приходилось много атаковать. Знали, что соперник оперативно переключается и выходит в нападение, что он станет проводить скоростные контратаки. У "Шахтера" быстрые футболисты – это его большое преимущество. Мы старались действовать компактно, но "Шахтер" действительно классная, квалифицированная команда, которая показала все свои качества. И в полуфинале вновь покажет. Я уверен, что "горняки" создадут момент и наверняка забьют "Интеру". Тот факт, что на этой стадии один матч, в принципе был для нас преимуществом. Считаю, что раунд из двух поединков – преимущество для более сильной команды в паре.

Ранее мы опубликовали пресс-конференцию Луиша Каштру: "Более уверенно мы начали чувствовать себя при счете 3:0". Наставник "горняков" рассказал, что аналитики уже начали изучать следующего соперника в еврокубке.

Обзор матча "Шахтер" – "Базель":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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