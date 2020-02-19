Тренер "Бенфики" начал оправдываться еще до матча: "Команда едва успевает восстанавливаться"

Наставник "Бенифики" обещает показать все самое лучшее, что есть у его команды

В четверг в Харькове на стадионе "Металлист" состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и португальской "Бенфикой". Накануне встречи наставник "орлов" Бруну Лаже рассказал об ожиданиях от матча с "горняками". Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал Лигу Европы главной целью сезона.

– В последних шести играх ваша команда пропустила девять мячей и растеряла преимущество в чемпионате Португалии. Чем можно это объяснить и кто виноват?

– Не скрою, это не те результаты, на которые мы рассчитывали. То, что потеряли очки или пропустили мячи, – проблема не отдельных футболистов, а коллектива. Но мы смотрим только вперед и будем готовы к завтрашней игре.

– Сейчас вы переживаете сложный этап в карьере. Чувствуете давление прессы и болельщиков и кто, по вашему мнению, фаворит пары "Шахтер" – "Бенфика"?

– В жизни может произойти все. Да, потеряли шесть очков в чемпионате Португалии, и это не входило в планы. Но мы все – одна команда, один отличный и сильный коллектив. В такой момент должны доказать завтра, что являемся хорошими игроками и настоящими мужчинами. "Шахтер" прекрасно выступает в последнее время в еврокубках и демонстрирует довольно неплохие результаты. С этой командой будет сложно, но мы постараемся показать все самое лучшее, что у нас есть.

– Луиш Каштру, говоря о "Бенфике", отметил проблемы в центре защиты. Вы согласны с ним?

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– У Луиша Каштру есть мнение о нашей игре: он анализировал матчи и увидел эти проблемы. Но мы верим в себя и смотрим на то, как исправить их и улучшить свою игру. Нам не избежать тех проблем, о которых говорил господин Каштру, потому что мы прессингуем и всегда есть риск того, что нас могут поймать на контратаке, мяч может проникнуть за спину нашим центральным защитникам и туда ворвется нападающий соперника. Но мы продолжим следовать этой тактике. Согласитесь, схема 4–3–3 дает определенное пространство противнику. То же самое и при 4–4–2. А если мы выберем расстановку 5–3–2, то будет другая история со своими плюсами и минусами. Мы приготовили свою тактику на завтра и станем придерживаться того, что делали до этого.

– Что изменится в игре команды с учетом последних поединков?

– Очень сжатый график, всего три дня отдыха. Команда едва успевает восстанавливаться после сложных матчей. Это может сказаться на результате, но мы ничего не намерены менять в игре. Будет та же схема и тот же футбол.

– "Бенфика" участвовала в 10 финалах и уже имеет две победы в еврокубках. Готовы ли вы дойти до финала в этой Лиге Европы и добыть трофей?

– Наша задача – побеждать в каждом матче. К любому поединку подходим с особым настроем. Продолжаем лидировать в чемпионате, вышли в финал Кубка Португалии и настроены на то, чтобы дойти до финала и выиграть титул в Лиге Европы УЕФА.

– На пресс-конференции "Шахтера" угадывали, кто выйдет завтра в центре поля у "Бенфики". Могли бы вы дать свой прогноз на стартовый состав соперника?

– Кто бы ни вышел на поле у "Бенфики", главное, чтобы это были динамичные и скоростные игроки. У нас много творческих футболистов, которые умеют создавать, и все они качественные. По поводу состава "Шахтера" – это сложно. Пусть Луиш Каштру первым угадает наш состав. Мы же, невзирая на то, кто выйдет против нас, примерно знаем, что ждать от соперника и как строить свою игру.

Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера".

Также мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков". При этом в заявке значатся три вратаря, один из них – 22-летний россиянин Иван Злобин.

Смотрите, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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