Тренер без трофеев и три года без побед: знакомим с соперником Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко будут противостоять одной из худших команд в Европе

Фото: lff.lt

Литва – самая слабая команда нашей группы по рейтингу ФИФА, №130 (восьмое место с конца среди всех европейских сборных). В недавней Лиге наций не набрала ни одного очка и вылетела в Лигу D. В квалификации на Евро-2020 успела проиграть и сыграть вничью с Люксембургом (1:2, 1:1) и была разгромлена сербами (1:4). Но обязательно забивала в каждом матче (дважды Новиковас, один гол – Черных). Серия литовцев без побед составляет 14 матчей или полтора года. Последняя победа – над Арменией (1:0) в товарняке. А если брать официальные матчи – последний раз Литва побеждала Мальту в квалификации ЧМ-2018 (2:0), еще в октябре 2016-го.

Ловушка с аншлагом: украинец из Литвы – о секретном оружии соперника Украины в отборе на Евро-2020

Обзор матча Люксембург – Литва – 2:1:

Лучшие. Экс-игрок киевского "Арсенала" и "Севастополя" Саулюс Миколюнас сыграл больше всех за сборную среди вызванных (77 матчей, до рекорда – семь игр). Федор Черных – лучший бомбардир из имеющихся (9 голов). Он же – самый дорогой игрок команды по оценке Transfermarkt (1,5 млн).

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Тренер. 51-летний Валдас Урбонас получил назначение в феврале этого года, заменив Эдгараса Янкаускаса. Играл за сборную в начале 90-х. Но ни в качестве игрока, ни в качестве тренера титулов не имеет совсем.

Потери. Не поможет сборной лучший футболист Литвы-2018 Арвидас Новиковас. Также из-за травм не сыграют Славицкас, Маразас и Хведукас.

Обзор матча Литва – Люксембург – 1:1

Лицом к лицу. Именно с Литвой сборная Украины провела первый официальный матч в своей истории – в 1994-м, в отборе на Евро-96. В той игре за нашу сборную дебютировали нынешние тренер "Зари" Виктор Скрипник и техдир ФФУ Олег Протасов. И проиграли, 0:2 в Киеве. Всего же Украина пять раз встречалась с литовцами – 2 победы, 1 ничья, 2 поражения. Последняя встреча в 2014-м была товарищеской и завершилась 0:0.

Обзор матча Сербия – Люксембург – 4:1

Также сообщалось, что матч Литва - Украина будет судить боснийский рефери. Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году он обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" - "Хоффенхайм" (1:2).

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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