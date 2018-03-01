Тренер "Боруссии": "Ярмоленко не будет играть в ближайшее время"

Украинский полузащитник еще не восстановился после травмы

Во время встречи с журналистами перед очередной тренировкой дортмундской "Боруссии", ее главный тренер Петер Штегер ответил на вопрос по поводу возвращения в строй травмированного Андрея Ярмоленко.

"Его восстановление займет еще какое-то время. Сроки? Я не могу точно ответить на этот вопрос. Никаких прогнозов. Единственное, что я могу сказать – Ярмоленко будет недоступен в ближайшем будущем", – заявил Штегер.

Напомним, что полузащитник сборной Украины продолжает восстанавливаться от травмы сухожилия, которую он получил в конце января.

"Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал – что-то не так. Но матч доиграл. В итоге на ногу мне надели специальный сапог – месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно", – прокомментировал тогда травму Ярмоленко.

Без Ярмоленко "Боруссия" пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей итальянскую "Аталанту".

Интересно, что Андрей Ярмоленко занял третье место в нашем опросе на звание лучшего спортсмена Украины по итогам 2017 года.