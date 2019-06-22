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Тренер Бразилии поклялся честью, что не шпионил за Перу с помощью дрона

22 июня, 14:13

Команды встретятся в последнем туре группового этапа Кубка Америки

Тите на тренировке
Тите на тренировке. Фото: AFP

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию о том, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки. С данным обвинением ранее выступило перуанское издание Libero. 

"Поверьте мне на слово – ничего подобного не было. Даю слово чести. Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушел домой", – приводит слова Тите Goal.com. 

Сборная Бразилии в двух турах группового этапа Кубка Америки набрала 4 очка и делить лидерство в группе А с национальной командой Перу. На третьем месте располагается сборная Венесуэлы (2), на четвертом – Боливия (0). Матч Перу – Бразилия состоится сегодня, 22 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки. Для этого чилийцам пришлось обыграть Эквадор.

46-й розыгрыш Кубка Америки проходит в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019. В предыдущий раз бразильцы принимали турнир в 1989 году. Второй раз подряд титул защищает сборная Чили. В турнире принимают участие 12 команд, в том числе приглашенные представители Азии Япония и Катар, однако впервые за 10 участий подряд в турнире не сыграет команда Мексики.

Готовясь к Кубку Америки бразильцы сыграли товарищеский матч с бывшими нашими соперниками по Лиге наций чехами:

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Тег сборная Бразилии, сборная Перу, Кубок Америки, Тите

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Championat.ru

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