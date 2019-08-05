Тренер "Брюгге": Соболь нам помог изучить "Динамо"

Во вторник "Брюгге" на своем поле примет "Динамо" в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Накануне встречи наставник бельгийцев Филипп Клеман считает, что его команда готова к противостоянию.
"У нас есть очень хорошее представление о нынешнем "Динамо". Этим утром у нас было еще одно командное собрание, где нам помогал Эдуард Соболь, который играл в Украине.
Мы просмотрели много их матчей. "Брюгге" намерен играть в тот же футбол, что в первых турах нашего чемпионата. Больших изменений не будет", – рассказал Клеман.
Кстати, накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".
Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского.
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