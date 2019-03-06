Тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего

Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече

Маурицио Сарри: "Мы устали". Фото: AFP

Тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ffb/058/5c7ffb058e642.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ffb/058/5c7ffb058e642.png 2019-03-06T18:54:30+02:00 Футбол Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал пресс-конференцию перед завтрашним матчем с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

"У нас сейчас нет проблем с травмами и болезнями, однако игроки немного устали, – отметил коуч лондонской команды. – Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию. Однако это вовсе не значит, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы - не менее важная цель для нас".

Наибольшую угрозу "Челси", по мнению Сарри, будут представлять крайки "Динамо" – Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Правда, словенец – лишь в ответной встрече в Киеве 14 марта, ведь первую игру команд он пропустит из-за перебора карточек.

"Динамо" - это очень хорошая молодая команда с очень быстрыми вингерами, которые особенно опасны на контратаках, – заявил Сарри. - Легко нам точно не будет, и чтобы пройти дальше, придется показать все, на что мы способны".

Кроме того, наставник "Челси" отметил гостевую статистику "Динамо": "Украинская команда преодолела "Олимпиакос". Она регулярно доходит до последних этапов еврокубка. У них отличная статистика в выездных матчах: они проиграли лишь дважды в последних 12-ти встречах в гостях".

Как сообщалось ранее, матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.

Также сообщалось, что экс-тренер "Динамо" прогнозирует в Лондоне "ад" для киевлян.

АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА

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