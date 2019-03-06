Тренер "Челси" назвал игроков "Динамо", которых опасается больше всего
Сарри ждет угроз от вингеров Цыганкова и Вербича. Но второй из них сыграет только в ответной встрече
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал пресс-конференцию перед завтрашним матчем с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
"У нас сейчас нет проблем с травмами и болезнями, однако игроки немного устали, – отметил коуч лондонской команды. – Поэтому в матче Лиги Европы мы проведем небольшую ротацию. Однако это вовсе не значит, что мы отдаем предпочтение борьбе за попадание в первую четверку в АПЛ. Лига Европы - не менее важная цель для нас".
Наибольшую угрозу "Челси", по мнению Сарри, будут представлять крайки "Динамо" – Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. Правда, словенец – лишь в ответной встрече в Киеве 14 марта, ведь первую игру команд он пропустит из-за перебора карточек.
"Динамо" - это очень хорошая молодая команда с очень быстрыми вингерами, которые особенно опасны на контратаках, – заявил Сарри. - Легко нам точно не будет, и чтобы пройти дальше, придется показать все, на что мы способны".
Кроме того, наставник "Челси" отметил гостевую статистику "Динамо": "Украинская команда преодолела "Олимпиакос". Она регулярно доходит до последних этапов еврокубка. У них отличная статистика в выездных матчах: они проиграли лишь дважды в последних 12-ти встречах в гостях".
Как сообщалось ранее, матч "Челси" – "Динамо" обслужит рефери, удалявший в первом тайме Ярмоленко и Беланда.
Также сообщалось, что экс-тренер "Динамо" прогнозирует в Лондоне "ад" для киевлян.
АНОНС МАТЧА "ЧЕЛСИ" – "ДИНАМО" 7 МАРТА
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