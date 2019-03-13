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Тренер "Челси": "Почему УЕФА не обращает внимания на такое безобразие и разрешает матчи в Киеве"

Сегодня, 20:52

Итальянский тренер раскритиковал газон "Олимпийского" и заявил, что он опасен для игроков

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP
Тренер "Челси": "Почему УЕФА не обращает внимания на такое безобразие и разрешает матчи в Киеве" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/950/e80/5c8950e801e40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/950/e80/5c8950e801e40.jpg Футбол Итальянский тренер раскритиковал газон "Олимпийского" и заявил, что он опасен для игроков

Наставник английского "Челси" Маурицио Сарри дал предматчевую пресс-конференцию накануне ответной встречи с киевским "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, первая встреча неделю назад завершилась разгромной победой лондонцев со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 14 марта в Киеве на "Олимпийском".

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- Какой ваш самый большой страх перед завтрашним матчем?

- Самый большой страх – недооценить соперника. Потому что киевское "Динамо" это очень опасная команда. Я видел много их игр в Лиге Европы. Нам завтра надо хотеть не просто выйти в следующий раунд, а именно победить, иначе могут возникнуть проблемы. Я хочу донести до всей команды, что завтрашний матч очень важен. Именно об этом я сейчас думаю.

- Как долго вы еще рассчитываете продержаться на тренерском мостике "Челси"?

- Я не знаю. У меня нет ответа на ваш вопрос.

- На какой результат вы рассчитываете – завтра и в Лиге Европы в целом?

- Я сфокусирован на завтрашнем матче – в Лиге Европы против "Динамо", а также на следующей игре в АПЛ с "Эвертоном". В конец сезона я не заглядываю. Наша задача – попасть в топ-4 АПЛ и в финал Лиги Европы.

- Выйдет ли завтра в основном составе Аду?

- А почему не Помпаду? (Улыбается.) Какая разница между этими игроками?

- И все-таки?

- У меня много игроков, и я пока не знаю, кто завтра будет играть в основном составе. Одои выглядит хорошо в последнее время и точно будет в заявке. Но выйдет ли он в основном составе, я пока не определился.

- Почему не прилетел Игуаин?

- Он травмировался в последнем матче, и врачи посоветовали не брать его с собой.

- Прокомментируйте сообщение о предложении Азару от Зидана?

- У Азара контракт. Поэтому вопрос его перехода меня сейчас не пугает. Я думаю, как нам играть завтра. Остальные вопросы задавайте Азару.

- После сегодняшней тренировки ваши игроки жаловались на состояние газона...

- Это катастрофа! Поле в очень плохом состоянии. Оно фактически опасно для игроков. На нем очень тяжело играть в хороший футбол. Но ситуация такая, что выбора у нас нет – придется играть. Единственное, чего я не понимаю: почему УЕФА не обращает внимания на такое безобразие и разрешает здесь играть. Но поле одинаковое для команд, и играть придется. Возможно причина в том, что только закончилась зима. Но я играл здесь два года назад с "Наполи", и поле было в прекрасном состоянии.

Напомним, что лидер атак киевлян Беньямин Вербич пропустит ответную встречу с "Челси". Словенец не играл в первом матче из-за перебора карточек, а вторую встречу пропустит по причине болезни.

Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Маурицио Сарри

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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