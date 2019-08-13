Тренер "Динамо" решится на дерзкий эксперимент ради победы над "Брюгге"

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич / Фото: AFP

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал грядущий матч Лиги чемпионов с "Брюгге". Наставник киевлян не исключил варианта тактической схемы с двумя нападающими. Кстати, на нашем сайте можно смотреть онлайн "Динамо" – "Брюгге" где будут все голы и видеобзор матча.

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"На позиции нападающего у нас есть хороший выбор исполнителей - Беседин, Соль, Родригес. Поэтому мы можем сыграть и с двумя нападающими, и с оттянутым форвардом. Решим завтра. Да, нам надо забивать, но и о надежности игры в обороне забывать нельзя – тут необходимо сыграть максимально сконцентрировано. А тактическая схема - понятие относительное", - отметил Александр Хацкевич.

Напомним, что в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". В этом поединке забивали Мораес, Марлос и дебютний мяч в составе "Динамо" забил Родригес.

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