Тренер доверил Коноплянке сыграть минуту в матче "Шальке" – "Герта"

Сегодня, 19:25

Футболисты "Шальке" обыграли "Герту" и вышли на второе место в таблице Бундеслиги

&quot;Шальке&quot; минимально обыграл &quot;Герту&quot;. Фото AFP
"Шальке" минимально обыграл "Герту". Фото AFP

Футболисты "Шальке" обыграли на своем поле берлинскую "Герту" в матче 25-го тура чемпионата Германии и вышли на второе место в турнирной таблице.

Встреча прошла в субботу в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Марко Пьяца на 37-й минуте.

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка вышел на замену на 89-й минуте и отметиться результативными действиями не успел.

Напомним, что в начале февраля Коноплянка забил гол и признался в любви немецким болельщикам: украинский футболист открыл счет в матче "Шальке" – "Вердер" (1:2).

"Шальке" набрал 43 очка и сместил со второй строчки дортмундскую "Боруссию" (41), а на третье место поднялся франкфуртский "Айнтрахт" (42), который обыграл "Ганновер" со счетом 1:0 благодаря голу Данни да Косты (39-я минута).

Результаты других матчей тура:
"Аугсбург" – "Хоффенхайм" – 0:2
"Вольфсбург" – "Байер" – 1:2
"Гамбург" – "Майнц" – 0:0

Отметим, что украинский полузащитник "Боруссии" Андрей Ярмоленко получил травму и месяц будет ходить на костылях.

чемпионат Германии, Евгений Коноплянка, Шальке, Герта

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Сегодня|Спорт

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