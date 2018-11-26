Тренер "Хоффенхайма": "Нам нужно быть стабильнее в обороне"

В матче Лиги чемпионов "Хоффенхайм" – "Шахтер", который 27 ноября состоится в Германии, обоим соперникам остро необходима победа. Напомним, что после четырех сыгранных поединков за два тура до окончания группового турнира "Манчестер Сити" имеет девять очков, "Лион" – шесть, "Хоффенхайм" – три, "Шахтер" – два.

По большому счету, в противостоянии "Хоффенхайма" и "Шахтера" может определиться главный неудачник квартета. Причем горняков таковыми сделает поражение, а вот "Хоффенхайм", если проиграет домашний матч, еще будет сохранять теоретические шансы на попадание в Лигу Европы.

"От встречи с "Шахтером" ожидаю атакующей игры, – сказал на предматчевой пресс-конференции рулевой "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн. – Нам не нужно переключаться после поединка в Берлине в чемпионате Германии, но нужно быть стабильнее в обороне. С учетом нашей силы в атаке это обычно приводит к победам".

Затронул наставник хозяев и тему кадров своей команды: "У Демирбая было много травм, но сейчас у него нет физических проблем. Он готов на 100%. В матче с "Гертой" Демирбая принял участие в двух голах. А вот что касается Нелсона, то у него еще ощущаются проблемы после удара в бедро. Не знаю, поможет ли он нам с "Шахтером".

Эксперт Сергей Морозов оценил шансы "Хоффенхайма" и "Шахтера" и признал, что соотношение сил для "Шахтера" чуть хуже, чем было в первой игре с немцами: "У нас некоторые игроки сейчас только-только начали приходить в себя после травм".

Напомним, что "Шахтер" перед Лигой чемпионов потерял очки в матче со "Львовом". Гости весь матч провели у своих ворот и не позволили чемпиону забить хотя бы гол.