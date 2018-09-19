Тренер "Хоффенхайма" установил рекорд Лиги чемпионов

В среду, 19 сентября, немецкий "Хоффенхайм" сыграл в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". Встреча прошла стадионе "Металлист" в Харькове и завершилась в ничью – 2:2.

Главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман, возраст которого к сегодняшнему дню составляет 31 год и 58 дней, стал самым молодым тренером в истории группового этапа Лиги чемпионов. Ранее данный рекорд принадлежал нынешнему наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, который вывел белорусский БАТЭ в Лигу чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней. Состоялось данное событие 17 сентября 2008 года.

Напомним, что по ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

После матча Юлиан Нагельсманн заявил, что "Шахтер" играл на уровне клубов Бундеслиги, однако он рассчитывал на победу в матче.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".