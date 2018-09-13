Тренер "Хоффенхайма": "Встреча с "Шахтером" будет захватывающим вызовом для нас"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсман рассказал о подготовке к матчу с "Шахтером" в Лиге чемпионов. Поединок состоится 19 сентября в Харькове.

- Это будет ваш первый сезон группового этапа ЛЧ УЕФА. Является ли "Шахтер" вашим главным оппонентом в группе?

- Безусловно, это интересная группа, в которой выделяется "Манчестер Сити". Однако "Шахтер" – хорошая команда, ко встрече с которой мы будем тщательно готовиться. У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности. Встреча с "Шахтером" будет захватывающим вызовом для "Хоффенхайма".

- В команде довольно много травмированных. Считаете ли вы, что это может помешать правильной подготовке к противостоянию?

- Мы делаем все от нас зависящее в данной ситуации. Конечно, нам чуть не пришлось заменить весь стартовый состав, чтобы начать сезон, однако можем рассчитывать на весь коллектив, чтобы компенсировать это.

- Вы уже наблюдали за игрой "Шахтера" и тактикой Пауло Фонсеки? У вас есть сомнения по поводу того, что обе команды станут играть в открытый футбол?

- Могу говорить лишь за себя и мою команду, а мы подходим к каждой игре с позитивным настроем. Конечно же, мы также изучаем каждого из наших соперников перед встречами.

- Какого игрока "Шахтера" могли бы выделить? Кого считаете наиболее опасным исполнителем?

- Было бы несправедливо выделять отдельного игрока. "Шахтер" – это клуб, который на протяжении многих лет выпускал именитых игроков. Пауло Фонсека – их большой и опытный тренер, который к тому же говорит на языке восьми бразильских исполнителей. Это всегда большой плюс.

- Проводить первый матч на выезде – это преимущество для вас? Не боитесь давления трибун?

- С нетерпением ожидаем наш матч с "Шахтером". Мы очень много работали, чтобы, наконец, участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов, и с радостным волнением ждем предстоящих вызовов. Это то, что дает нам огромную мотивацию.

Напомним. что во вторник Киеве открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов-2000-2018".