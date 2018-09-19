Тренер "Хоффенхайма": "Я, честно, рассчитывал на три очка"

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Хоффенхайм" встречался с донецким "Шахтером" в Харькове. Немцы дважды выходили вперед, но победу одержать не сумели. После игры наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч против "Шахтера".

"Первые 15 минут игры мы провели достаточно хорошо. Мы специально далеко отходили в оборону и потом пытались контратаковать. У нас появился 100%-й шанс забить и мы им воспользовались. Второй тайм мы вновь начали очень сильно и могли забивать третий гол, добывать хорошее преимущество. Позже мы устали и сели в оборону. Несколько неуверенно играли на правом фланге и в итоге все же пропустили второй мяч".

"В целом, сегодня зрители увидели зрелищную игру, результатом я доволен. Поставил задачу игрокам и они ее выполнили. Во втором тайме я отправил помощника на противоположный фланг именно из-за проблем на том фланге, которые у нас возникали".

"Однако повторюсь, в целом мы отлично себя показали. Чего нам не хватило? Решающего гола. Не сказал бы, что нам не повезло, мы играли против очень опытной команды, которая уже много лет выступает в Лиге чемпионов и мы очень хорошо себя показали".

"Сегодняшняя игра значительно не отличается от тех матчей, которые мы играем в Бундеслиге. "Шахтер" отличная команда и показывает уровень под стать Бундеслиги, это точно команда уровня высшего немецкого дивизиона", – рассказал Нагельсманн на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер поделился впечатлениями от того, что стал самым молодым тренером в Лиге чемпионов.

"Я очень рад, что играю в таком турнире в таком возрасте, но думаю, что настанет время и появится еще более молодой тренер, чем я".

"Надеялся ли я на ничью перед матчем? Я, честно, рассчитывал на три очка".