Тренер хотел убить Малиновского: с такой "жестью" украинец в Италии еще не сталкивался

Наставник "Аталанты" проехался по полузащитнику сборной Украины - несмотря на заработанный им пенальти

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Реклама

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини беспрецедентно жестко "проехался" по полузащитнику Руслану Малиновскому после матча Серии А против "Интера" (1:1). И это несмотря на то, что украинец, выйдя на поле во втором тайме, заработал пенальти на 88-й минуте, который мог принести "Аталанте" победу. Однако 11-метровый не смог реализовать Луис Муриэль.

Смотрите, как Малиновский заработал пенальти для "Аталанты"

Читайте также: Рома Ювентус смотреть онлайн центрального матча Серии А

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить, – признался главный тренер "Аталанты". – Малиновский – сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок"

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Читайте также: Фонсека против Роналду: расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии

"Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком и принесет пользу команде", – добавил, уже немного смягчив тон, Гасперини

Обзор матча "Интер" – "Аталанта" (1:1)

Напомним, ранее Малиновский оказался в одной компании с Роналдублагодаря голу в "девятку". Удар украинского полузащитника "Аталанты" в победной игре с "Вероной" включили в число главных шедевров месяца в чемпионате Италии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама