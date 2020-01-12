Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Тренер хотел убить Малиновского: с такой "жестью" украинец в Италии еще не сталкивался

12 января, 19:51

Наставник "Аталанты" проехался по полузащитнику сборной Украины - несмотря на заработанный им пенальти

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Реклама

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини беспрецедентно жестко "проехался" по полузащитнику Руслану Малиновскому после матча Серии А против "Интера" (1:1). И это несмотря на то, что украинец, выйдя на поле во втором тайме, заработал пенальти на 88-й минуте, который мог принести "Аталанте" победу. Однако 11-метровый не смог реализовать Луис Муриэль.

Смотрите, как Малиновский заработал пенальти для "Аталанты"

Читайте также: Рома Ювентус смотреть онлайн центрального матча Серии А

"Сначала Руслан допустил несколько ошибок в передачах. Я был готов его убить, – признался главный тренер "Аталанты". – Малиновский – сильный футболист, но ему нужно допускать меньше ошибок"

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Читайте также: Фонсека против Роналду: расписание, прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии

"Он может выдать сильный матч, после которого, правда, проведет не слишком успешную игру. Я верю, что Малиновский станет сильным игроком и принесет пользу команде", – добавил, уже немного смягчив тон, Гасперини

Обзор матча "Интер" – "Аталанта" (1:1)

Напомним, ранее Малиновский оказался в одной компании с Роналдублагодаря голу в "девятку". Удар украинского полузащитника "Аталанты" в победной игре с "Вероной" включили в число главных шедевров месяца в чемпионате Италии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Интер Италия Аталанта Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини

Источник: isport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...