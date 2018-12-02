Тренер и футболисты "Шахтера" приехали в детскую больницу в Харькове с подарками

1 декабря главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека и футболисты Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1. Клуб поддерживает медучреждение с 2014 года. Это уже пятый визит "горняков". Предыдущий раз Паулу Фонсека и игроки приезжали навестить маленьких пациентов и коллектив сотрудников клиники ровно год назад.

Гости прибыли не с пустыми руками. "Шахтер" подарил ОДКБ № 1 немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч гривен: набор пищеводных бужей для исследования, расширения и лечения рубцовых сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней жизни.

На приобретение оборудования в том числе были направлены средства, полученные от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо".

Экскурсию для "оранжево-черных" уже традиционно провела главврач Оксана Пионтковская. Интересная деталь: на ступеньках лестницы нанесены имена ребят, которые прошли лечение и уже выписались из больницы. Одним из сюрпризов для главного тренера стала его именная ступень.

А еще в актовом зале футболистов встретили 80 детей… в масках Зорро!

"Приезжаю сюда уже третий год, и для меня такой прием – огромная честь. Я очень растроган и своим именем на ступеньке, и фотографией с ребенком, и масками. Этот момент навсегда в моем сердце. Огромное вам спасибо за такие эмоции! Здесь делают лучшую работу, которая только возможна, – следят за здоровьем детей", – рассказал Паулу Фонсека.

После просмотра короткого фильма о больнице Фонсека, Мораес, Степаненко и Кривцов вручили детям подарки и пригласили их на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион".

Уже сегодня можно говорить о первых результатах помощи больнице от клуба. С появлением спектрофотометра "Солар" специалистами больницы сделано более 4 тысяч биохимических исследований крови, а холодноплазменный аппарат Coblator II, который "Шахтер" купил для детской больницы в прошлом году, позволил произвести 170 операций. Также клуб передавал больнице кровати и набор медикаментов.

В целом благотворительный вклад "Шахтера" за 5 лет составил порядка 1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь благодаря подаренному оборудованию получили свыше 15 тысяч детей.