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Тренер и несколько игроков сборной Черногории не вышли на матч против Косово

7 июня, 22:45

Главный тренер сборной Черногории отказался выходить на матч против Косово

Тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович
Тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Черногории по футболу серб Любиша Тумбакович и двое игроков сербского происхождения отказались принимать участие в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщило черногорское телевидение.

Игра сборных Черногории и Косово проходит в пятницу вечером в Подгорице. Помимо Тумбаковича не стали принимать участие в игре его помощник Саша Янкович и выступающие за белградскую "Црвену Звезду" защитник Филип Стойкович и полузащитник Мирко Иванич, родившиеся в Сербии. После встречи, как ожидается, будет объявлено об отставке Тумбаковича с поста главного тренера.

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По данным черногорских СМИ, члены тренерского штаба и футболисты столкнулись с давлением и угрозами со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, потребовавших от них отказаться играть против сборной, которую Сербия не признает.

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Черногория входит в число стран, признавших суверенитет Косово. Сербия не признает независимое Косово, но при посредничестве Евросоюза осуществляет контакты с Приштиной в целях нормализации отношений. Федерация футбола Косово была принята в УЕФА и ФИФА в 2016 году.

Отметим, что в конце мая Сербия объявила боевую готовность на границе с Косово:

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Тег сборная Черногории, сборная Косово

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Источники:

Сегодня|Спорт , РСпорт

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