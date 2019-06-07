Тренер и несколько игроков сборной Черногории не вышли на матч против Косово

Главный тренер сборной Черногории отказался выходить на матч против Косово

Тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович. Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Черногории по футболу серб Любиша Тумбакович и двое игроков сербского происхождения отказались принимать участие в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщило черногорское телевидение.

Игра сборных Черногории и Косово проходит в пятницу вечером в Подгорице. Помимо Тумбаковича не стали принимать участие в игре его помощник Саша Янкович и выступающие за белградскую "Црвену Звезду" защитник Филип Стойкович и полузащитник Мирко Иванич, родившиеся в Сербии. После встречи, как ожидается, будет объявлено об отставке Тумбаковича с поста главного тренера.

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По данным черногорских СМИ, члены тренерского штаба и футболисты столкнулись с давлением и угрозами со стороны сербских клубных структур и радикальных группировок болельщиков, потребовавших от них отказаться играть против сборной, которую Сербия не признает.

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Черногория входит в число стран, признавших суверенитет Косово. Сербия не признает независимое Косово, но при посредничестве Евросоюза осуществляет контакты с Приштиной в целях нормализации отношений. Федерация футбола Косово была принята в УЕФА и ФИФА в 2016 году.

Отметим, что в конце мая Сербия объявила боевую готовность на границе с Косово:

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