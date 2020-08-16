Тренер "Интера" Антонио Конте: "Шахтер" – самый сильный наш соперник в Лиге Европы"

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте назвал "Шахтер" сильнейшим соперником своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Это заявление прозвучало на пресс-конференции перед полуфиналом еврокубка, который состоится в понедельник, 17 августа, в немецком Дюссельдорфе. Трансляция матча "Шахтер" – "Интер" будет доступна на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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- Антонио, как "Шахтер" изменился с новым тренером Луишем Каштру? В чем отличие нынешнего "Шахтера" от команд Луческу и Фонсеки? – прозвучал вопрос наставнику "Интера" перед полуфиналом Лиги Европы.

- Структура "Шахтера" как клуба такова, что их уровень, вне зависимости от смены тренера, всегда остается очень высоким. Я хорошо помню наше противостояние в Лиге чемпионов, когда я тренировал "Ювентус". Тогда мы с "Шахтером" прошли в плей-офф, выбив из группы действующего обладателя трофея "Челси". В то время за "Шахтер" выступали такие еще малоизвестные игроки, как Виллиан, Мхитарян, Фернандиньо, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Срна, даже Пятов, который и сегодня в команде. Это доказательство того, что у них всегда были и остаются сильные футболисты. И я поздравляю всю администрацию "Шахтера" с тем, что они могут находить такие интересные и очень сильные таланты. У "Шахтера" есть своя ДНК, и этот клуб добился огромного уважения. А главная заслуга Луиша Каштру, я считаю, состоит в том, что это огромное число талантов он сумел убедить играть как единое целое, играть для всей команды. Хоть у "Шахтера" сильные футболисты в атаке и полузащите, но "горняки" так же достаточно хорошо могут обороняться. Видно, что Луиш Каштру тщательно над этим работал. Поздравляю его с тем, что он смог найти такой путь.



- Можете сравнить "Шахтер" с вашим предыдущим соперником по Лиге Европы "Байером". Кто из них выглядит опаснее?

- У нас большое уважение к "Шахтеру". Это клуб, который в течение всех последних лет показал на европейском уровне, что умеет. И сейчас это самый сильный соперник из всех, с кем мы играли в этом турнире. Но мы хорошо готовы к матчу. Выйдем на поле с большим уважением к ним, но также с большой целеустремленностью и желанием показать, что мы попали в полуфинал не случайно. Сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал, – цитирует главного тренера "Интера" Антонио Конте официальный сайт "Шахтера".

Антонио Конте / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что тренер "Шахтера" не бреется перед матчем с "Интером". Наставник "горняков" Луиш Каштру уверяет, что это не связано с суевериями: "Просто забыл бритву в Киеве".

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