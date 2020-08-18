Тренер "Интера" после матча с "Шахтером": "Горняки" для меня – команда с большими, талантливыми игроками"

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте поделился впечатлениями от победного для своей команды полуфинала Лиги Европы в Дюссельдорфе. Напомним, "Интер" обыграл "Шахтер" 5:0 и вышел в финал турнира, в котором 21 августа в Кельне миланцы встретятся с испанской "Севильей".

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- Мистер, спустя 10 лет "Интер" – в финале, единственный итальянский клуб сегодня в еврокубках. Что это значит для команды, которая давно не была на вершине, и лично для вас?

- Все мы удовлетворены и довольны. Так и должно быть. Я видел, как мои футболисты играли на таком высоком уровне, в матче, где не было фаворита. Повторюсь, "Шахтер" для меня – команда с большими, талантливыми игроками, которые могли создать нам сложности. "Интер" на протяжении всего матча проявлял целеустремленность и готовность. Это исходит из того, что мои подопечные верят в то, как мы работаем каждый день. Я считаю, на поле мы предлагаем очень смелую игру. Мы прессинговали "Шахтер" в течение всего поединка для того, чтобы противник не владел мячом. Мы присутствовали во всех зонах поля и прессинговали. Еще мы довольны тем, что наши болельщики спустя 10 лет после сезона, в котором клуб сделал требл, как вы и сказали, вернулись в финал европейского турнира. Сейчас "Интер" в финале Лиги Европы. Мы горим желанием сделать большой подарок нашим болельщикам, но знаем, что для этого должны победить соперника, у которого огромный опыт. За последние годы "Севилья" брала этот трофей пять раз. Мы должны готовиться очень тщательно, как и перед этим матчем.

Антонио Конте / Фото: Reuters



- Антонио, как вы считаете, чего не хватило "Шахтеру", чтобы матч был более равным?

- Знаете, мы, наверное, застали "Шахтер" врасплох на основе того качества игры, которое показали. Я не думаю, что "горнякам" чего-то не хватило, чтобы показать свой талант. Считаю, мои подопечные на сто процентов заслуживают такой победы. На мой взгляд, они идеально играли со всех точек зрения. Мы пытались сделать так, чтобы сильные качества "Шахтера" не проявлялись, а проявлялись слабые. Я удовлетворен этим поединком. Получил большое удовольствие, видя, как мои футболисты действуют против таких талантливых игроков, которые есть у "Шахтера". Мы взяли верх над "горняками", добились счета 5:0 в противостоянии с такими хорошими футболистами и таким хорошим тренером, – цитирует наставника "Интера" Антонио Конте официальный сайт "Шахтера".

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Ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Интера", назвав решающим моментом игры второй гол в исполнении итальянского клуба.

Обзор матча "Интер" – "Шахтер" (5:0)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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