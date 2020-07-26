Тренер "Интера" рассказал о переходе Месси: только безумец не хотел бы видеть его в своей команде

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в состав "нерадзурри" нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси. Хотя буквально вчера появилась информация, что итальянский клуб переманит Месси сумасшедшей зарплатой.

"Слухи о переходе Месси – абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдет в "Интер" даже в фэнтези-футболе", — цитирует тренера журналист The Guardian Фабрицио Романо в Twitter.

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"Я не думаю, что в мире есть безумец, который не хотел бы видеть Месси в своей команде. Но такая ситуация действительно очень далека от Интера, от того, что мы делаем и что мы пытаемся построить. В первую очередь, нам нужно создать прочный фундамент в команде, а там посмотрим. Я повторяю, это из разряда фантастики; однако мне нравится тот факт, когда речь идет о фантастическом сценарии с "Интером", — сказал Конте уже Sky Italia.

Антонио Конте / Фото: AFP

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" настроен заполучить 33-летнего капитана "Барселоны" следующим летом и готов предложить ему контракт на 50 млн евро в год. При этом отец Месси купил недвижимость в Милане, как бы подготавливаясь к такому развитию событий. Напомним, что контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

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Лионель Месси / Фото: Reuters

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. При этом Лионель выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года. Но ранее мы сообщали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко.

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