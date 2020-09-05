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Тренер Италии оставил в запасе капитана, потому что не надел очки, когда смотрел состав

5 сентября, 17:25

Олег Люлька Олег Люлька

Эпический фейл Роберто Манчини: по его вине против Боснии и Герцеговины не сыграл Джорджо Кьеллини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини ошибочно оставил в запасе на пятничный матч Лиги наций с Боснией и Герцеговиной 1:1 капитана своей команды Джорджо Кьеллини. Наставник попросту не надел очки, когда смотрел состав перед игрой. Как следствие, вместо знаменитого защитника "Ювентуса" в основе "Скуадры Адзурры" вышел Франческо Ачерби из "Лацио".

"Это моя ошибка, – цитирует Манчини Daily Mail. – Мне показали стартовый состав, я не надел очки и просто ответил, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини – в другом. Я спросил у Джорджо, хочет ли он сыграть против Боснии или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сыграть с боснийцами. Что ж, теперь нам придется поменять планы. Не то чтобы против боснийцев мы поставили в состав вратаря вместо защитника, была не большая разница. Но да, это была ошибка"

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Роберто Манчини

Роберто Манчини / Фото: Reuters

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Таким образом Джорджо Кьеллини выйдет в защите сборной Италии уже на матч с Нидерландами 7 сентября. Если, конечно, Роберто Манчини снова что-нибудь не перепутает.

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Смотрите обзор матча Италия – Босния и Герцеговина (1:1)

Все подробности в спецтеме Лига наций

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тренер ошибка очки сборная Италии Роберто Манчини Лига наций Джорджо Кьеллини
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