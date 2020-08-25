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Тренер итальянского "Интера" попал в тяжелую аварию

25 августа, 10:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наставник вратарей Адриано Бонаюти на велосипеде столкнулся с автомобилем

Неприятный инцидент произошел с тренером вратарей миланского "Интера" Адриано Бонаюти. Специалист попал в серьезную аварию, из-за чего получил переломы и был госпитализирован. Кстати, вчера стало известно, что главного тренера "Интера" обокрали на 30 миллионов евро.

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53-летний Бонаюти ехал на своем велосипеде, когда столкнулся с внедорожником Toyota Rav 4. Специалист следовал по улице, а автомобиль неосмотрительно быстро выезжал из двора своего дома и сбил велосипедиста задней частью, сообщает итальянское издание Il Resto del Carlino. Столкновение оказалось довольно сильным: Адриано пробил заднее стекло внедорожника и повредил дверь багажника, а сам получил при этом серьезные повреждения. Его сразу же отвезли в больницу с подозрением на несколько переломов. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Бонаюти работает в миланском клубе с 2013 года.

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Тем временем, "Интер" собирается избавиться от тренера-бунтаря. Будущее Антонио Конте в Милане – под большим вопросом. Смотрите, как "Интер" уступил "Севилье" в финальном матче Лиги Европы:

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